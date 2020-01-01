Токеномика Fallen Knight (KNIGHT) Откройте для себя ключевую информацию о Fallen Knight (KNIGHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fallen Knight (KNIGHT) Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm? Официальный сайт: https://fallenknight.xyz Купить KNIGHT сейчас!

Токеномика и анализ цен Fallen Knight (KNIGHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fallen Knight (KNIGHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,93K $ 21,93K $ 21,93K Общее предложение: $ 949,22M $ 949,22M $ 949,22M Оборотное предложение: $ 949,22M $ 949,22M $ 949,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,93K $ 21,93K $ 21,93K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fallen Knight (KNIGHT)

Токеномика Fallen Knight (KNIGHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fallen Knight (KNIGHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNIGHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNIGHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNIGHT, изучите текущую цену KNIGHT!

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