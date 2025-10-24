Текущая цена EVIVO Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены EVIVO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EVIVO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена EVIVO Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены EVIVO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EVIVO прямо сейчас на MEXC.

Цена EVIVO Token (EVIVO)

Текущая цена 1 EVIVO в USD:

--
----
0,00%1D
График цены EVIVO Token (EVIVO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:52:20 (UTC+8)

Информация о ценах EVIVO Token (EVIVO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2,21%

-2,21%

Текущая цена EVIVO Token (EVIVO) составляет --. За последние 24 часа EVIVO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EVIVO за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, EVIVO изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -2,21% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация EVIVO Token (EVIVO)

$ 27,14K
$ 27,14K$ 27,14K

--
----

$ 36,16K
$ 36,16K$ 36,16K

750,39M
750,39M 750,39M

999 624 018,027891
999 624 018,027891 999 624 018,027891

Текущая рыночная капитализация EVIVO Token составляет $ 27,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EVIVO составляет 750,39M, а общее предложение – 999624018.027891. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36,16K.

История цен EVIVO Token (EVIVO) в USD

За сегодня изменение цены EVIVO Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены EVIVO Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены EVIVO Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены EVIVO Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-20,15%
60 дней$ 0-16,37%
90 дней$ 0--

Что такое EVIVO Token (EVIVO)

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

Источник EVIVO Token (EVIVO)

Прогноз цены EVIVO Token (USD)

Сколько будет стоить EVIVO Token (EVIVO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов EVIVO Token (EVIVO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для EVIVO Token.

Проверьте прогноз цены EVIVO Token!

Токеномика EVIVO Token (EVIVO)

Понимание токеномики EVIVO Token (EVIVO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EVIVO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EVIVO Token (EVIVO)

Сколько стоит EVIVO Token (EVIVO) на сегодня?
Актуальная цена EVIVO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EVIVO в USD?
Текущая цена EVIVO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация EVIVO Token?
Рыночная капитализация EVIVO составляет $ 27,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EVIVO?
Циркулирующее предложение EVIVO составляет 750,39M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EVIVO?
EVIVO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена EVIVO за все время (ATL)?
EVIVO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов EVIVO?
Объем торгов за последние 24 часа для EVIVO составляет -- USD.
Вырастет ли EVIVO в цене в этом году?
EVIVO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EVIVO для более подробного анализа.
