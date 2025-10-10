Токеномика ETHERBUTTS (METH)
Токеномика и анализ цен ETHERBUTTS (METH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHERBUTTS (METH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о ETHERBUTTS (METH)
Etherbutts (mETH) is a meme token forged straight from Ethereum’s cultural archives — inspired by Vitalik Buterin’s own reference to “etherbutts” and the legendary /r/buttcoin community. mETH is a sarcastic tribute to Ethereum’s history, flipping the chain’s seriousness into raw, cheeky humor. No roadmap, no promises — just pure on-chain comedy, decentralization, and community-driven fun.Lets make ETH GREAT AGAIN with $mETH
Токеномика ETHERBUTTS (METH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ETHERBUTTS (METH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов METH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов METH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METH, изучите текущую цену METH!
Прогноз цены METH
Хотите узнать, куда может двигаться METH? Наша страница прогноза цены METH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
