Токеномика и анализ цен ETHERBUTTS (METH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHERBUTTS (METH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,91K Общее предложение: $ 944,65M Оборотное предложение: $ 944,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,91K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0 Узнайте больше о цене ETHERBUTTS (METH) Купить METH сейчас!

Информация о ETHERBUTTS (METH) Etherbutts (mETH) is a meme token forged straight from Ethereum's cultural archives — inspired by Vitalik Buterin's own reference to "etherbutts" and the legendary /r/buttcoin community. mETH is a sarcastic tribute to Ethereum's history, flipping the chain's seriousness into raw, cheeky humor. No roadmap, no promises — just pure on-chain comedy, decentralization, and community-driven fun.Lets make ETH GREAT AGAIN with $mETH Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1938323940679549077

Токеномика ETHERBUTTS (METH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ETHERBUTTS (METH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов METH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов METH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METH, изучите текущую цену METH!

Прогноз цены METH Хотите узнать, куда может двигаться METH? Наша страница прогноза цены METH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена METH прямо сейчас!

