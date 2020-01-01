Токеномика EpiK Protocol (AIEPK) Откройте для себя ключевую информацию о EpiK Protocol (AIEPK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EpiK Protocol (AIEPK) EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly. Официальный сайт: https://www.epik-protocol.io/ Купить AIEPK сейчас!

Токеномика и анализ цен EpiK Protocol (AIEPK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EpiK Protocol (AIEPK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,54K $ 56,54K $ 56,54K Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 155,11M $ 155,11M $ 155,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,80K $ 145,80K $ 145,80K Исторический максимум: $ 2,19 $ 2,19 $ 2,19 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0003646 $ 0,0003646 $ 0,0003646 Узнайте больше о цене EpiK Protocol (AIEPK)

Токеномика EpiK Protocol (AIEPK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EpiK Protocol (AIEPK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIEPK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIEPK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIEPK, изучите текущую цену AIEPK!

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