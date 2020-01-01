Токеномика Electronic Gulden (EFL) Откройте для себя ключевую информацию о Electronic Gulden (EFL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Electronic Gulden (EFL) The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden. Официальный сайт: http://www.e-gulden.org/ Купить EFL сейчас!

Токеномика и анализ цен Electronic Gulden (EFL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Electronic Gulden (EFL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Исторический максимум: $ 1,86 $ 1,86 $ 1,86 Исторический минимум: $ 0,00045443 $ 0,00045443 $ 0,00045443 Текущая цена: $ 0,067324 $ 0,067324 $ 0,067324 Узнайте больше о цене Electronic Gulden (EFL)

Токеномика Electronic Gulden (EFL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Electronic Gulden (EFL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EFL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EFL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EFL, изучите текущую цену EFL!

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