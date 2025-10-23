Текущая цена Eggle Energy сегодня составляет 0,03476662 USD. Следите за обновлениями цены ENG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ENG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Eggle Energy сегодня составляет 0,03476662 USD. Следите за обновлениями цены ENG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ENG прямо сейчас на MEXC.

Логотип Eggle Energy

Цена Eggle Energy (ENG)

Не в листинге

Текущая цена 1 ENG в USD:

$0,0348625
+1,30%1D
USD
График цены Eggle Energy (ENG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:14 (UTC+8)

Информация о ценах Eggle Energy (ENG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03365245
Мин 24Ч
$ 0,03517594
Макс 24Ч

$ 0,03365245
$ 0,03517594
$ 0,04452341
$ 0,0318392
+0,68%

+1,11%

-2,64%

-2,64%

Текущая цена Eggle Energy (ENG) составляет $0,03476662. За последние 24 часа ENG торговался в диапазоне от $ 0,03365245 до $ 0,03517594, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ENG за все время составляет $ 0,04452341, а минимальная – $ 0,0318392.

Что касается краткосрочной динамики, ENG изменился на +0,68% за последний час, на +1,11% за 24 часа и на -2,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Eggle Energy (ENG)

$ 20,92M
--
$ 24,21M
602,45M
697 448 996,2257041
Текущая рыночная капитализация Eggle Energy составляет $ 20,92M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ENG составляет 602,45M, а общее предложение – 697448996.2257041. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,21M.

История цен Eggle Energy (ENG) в USD

За сегодня изменение цены Eggle Energy на USD составило $ +0,00038191.
За последние 30 дней изменение цены Eggle Energy на USD составило $ -0,0015625718.
За последние 60 дней изменение цены Eggle Energy на USD составило $ -0,0059817464.
За последние 90 дней изменение цены Eggle Energy на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00038191+1,11%
30 дней$ -0,0015625718-4,49%
60 дней$ -0,0059817464-17,20%
90 дней$ 0--

Что такое Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Eggle Energy (ENG)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Eggle Energy (USD)

Сколько будет стоить Eggle Energy (ENG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Eggle Energy (ENG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Eggle Energy.

Проверьте прогноз цены Eggle Energy!

ENG на местную валюту

Токеномика Eggle Energy (ENG)

Понимание токеномики Eggle Energy (ENG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ENG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Eggle Energy (ENG)

Сколько стоит Eggle Energy (ENG) на сегодня?
Актуальная цена ENG в USD – 0,03476662 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ENG в USD?
Текущая цена ENG в USD составляет $ 0,03476662. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Eggle Energy?
Рыночная капитализация ENG составляет $ 20,92M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ENG?
Циркулирующее предложение ENG составляет 602,45M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ENG?
ENG достиг максимальной цены (ATH) в 0,04452341 USD.
Какова была минимальная цена ENG за все время (ATL)?
ENG достиг минимальной цены (ATL) в 0,0318392 USD.
Каков объем торгов ENG?
Объем торгов за последние 24 часа для ENG составляет -- USD.
Вырастет ли ENG в цене в этом году?
ENG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ENG для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

