Что такое Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement. This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world. Eggle doesn't just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

Источник Eggle Energy (ENG) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Eggle Energy (ENG)

Понимание токеномики Eggle Energy (ENG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ENG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Eggle Energy (ENG) Сколько стоит Eggle Energy (ENG) на сегодня? Актуальная цена ENG в USD – 0,03476662 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ENG в USD? $ 0,03476662 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ENG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Eggle Energy? Рыночная капитализация ENG составляет $ 20,92M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ENG? Циркулирующее предложение ENG составляет 602,45M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ENG? ENG достиг максимальной цены (ATH) в 0,04452341 USD . Какова была минимальная цена ENG за все время (ATL)? ENG достиг минимальной цены (ATL) в 0,0318392 USD . Каков объем торгов ENG? Объем торгов за последние 24 часа для ENG составляет -- USD . Вырастет ли ENG в цене в этом году? ENG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ENG для более подробного анализа.

