Текущая цена EAGLES WINGS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены EGW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EGW прямо сейчас на MEXC.Текущая цена EAGLES WINGS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены EGW к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EGW прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о EGW

Информация о цене EGW

Whitepaper EGW

Официальный сайт EGW

Токеномика EGW

Прогноз цен EGW

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип EAGLES WINGS

Цена EAGLES WINGS (EGW)

Не в листинге

Текущая цена 1 EGW в USD:

--
----
+3,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены EAGLES WINGS (EGW) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:51:29 (UTC+8)

Информация о ценах EAGLES WINGS (EGW) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,62%

+3,11%

-15,37%

-15,37%

Текущая цена EAGLES WINGS (EGW) составляет --. За последние 24 часа EGW торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EGW за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, EGW изменился на -0,62% за последний час, на +3,11% за 24 часа и на -15,37% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация EAGLES WINGS (EGW)

$ 54,26K
$ 54,26K$ 54,26K

--
----

$ 54,26K
$ 54,26K$ 54,26K

446,95B
446,95B 446,95B

446 949 443 649,4603
446 949 443 649,4603 446 949 443 649,4603

Текущая рыночная капитализация EAGLES WINGS составляет $ 54,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EGW составляет 446,95B, а общее предложение – 446949443649.4603. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 54,26K.

История цен EAGLES WINGS (EGW) в USD

За сегодня изменение цены EAGLES WINGS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены EAGLES WINGS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены EAGLES WINGS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены EAGLES WINGS на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,11%
30 дней$ 0-26,63%
60 дней$ 0-57,32%
90 дней$ 0--

Что такое EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник EAGLES WINGS (EGW)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены EAGLES WINGS (USD)

Сколько будет стоить EAGLES WINGS (EGW) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов EAGLES WINGS (EGW) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для EAGLES WINGS.

Проверьте прогноз цены EAGLES WINGS!

EGW на местную валюту

Токеномика EAGLES WINGS (EGW)

Понимание токеномики EAGLES WINGS (EGW) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EGW прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EAGLES WINGS (EGW)

Сколько стоит EAGLES WINGS (EGW) на сегодня?
Актуальная цена EGW в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EGW в USD?
Текущая цена EGW в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация EAGLES WINGS?
Рыночная капитализация EGW составляет $ 54,26K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EGW?
Циркулирующее предложение EGW составляет 446,95B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EGW?
EGW достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена EGW за все время (ATL)?
EGW достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов EGW?
Объем торгов за последние 24 часа для EGW составляет -- USD.
Вырастет ли EGW в цене в этом году?
EGW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EGW для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:51:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии EAGLES WINGS (EGW)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.