Цена EAGLES WINGS (EGW)
-0,62%
+3,11%
-15,37%
-15,37%
Текущая цена EAGLES WINGS (EGW) составляет --. За последние 24 часа EGW торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EGW за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, EGW изменился на -0,62% за последний час, на +3,11% за 24 часа и на -15,37% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация EAGLES WINGS составляет $ 54,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EGW составляет 446,95B, а общее предложение – 446949443649.4603. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 54,26K.
За сегодня изменение цены EAGLES WINGS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены EAGLES WINGS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены EAGLES WINGS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены EAGLES WINGS на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+3,11%
|30 дней
|$ 0
|-26,63%
|60 дней
|$ 0
|-57,32%
|90 дней
|$ 0
|--
EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.
EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.
One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.
Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.
Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.
Понимание токеномики EAGLES WINGS (EGW) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EGW прямо сейчас!
