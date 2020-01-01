Токеномика DOTZ (DOTZ) Откройте для себя ключевую информацию о DOTZ (DOTZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOTZ (DOTZ) We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money Официальный сайт: https://dotzshow.com Купить DOTZ сейчас!

Токеномика и анализ цен DOTZ (DOTZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOTZ (DOTZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,83K $ 27,83K $ 27,83K Общее предложение: $ 758,53M $ 758,53M $ 758,53M Оборотное предложение: $ 460,93M $ 460,93M $ 460,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,80K $ 45,80K $ 45,80K Исторический максимум: $ 0,00271026 $ 0,00271026 $ 0,00271026 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DOTZ (DOTZ)

Токеномика DOTZ (DOTZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOTZ (DOTZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOTZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOTZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOTZ, изучите текущую цену DOTZ!

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