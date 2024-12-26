Цена Dork Lord (DORKY)
Текущая цена Dork Lord (DORKY) сегодня составляет 0.04364363 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.12M USD. Цена DORKY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dork Lord:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 524.91K USD
- Изменение цены Dork Lord в течение дня составляет -20.37%
- Оборотное предложение составляет 69.42M USD
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За сегодня изменение цены Dork Lord на USD составило $ -0.01116648292519374.
За последние 30 дней изменение цены Dork Lord на USD составило $ -0.0162190901.
За последние 60 дней изменение цены Dork Lord на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dork Lord на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.01116648292519374
|-20.37%
|30 дней
|$ -0.0162190901
|-37.16%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Dork Lord: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3.55%
-20.37%
-16.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Dork Lord ($DORKY) is a community-driven, ERC-20 token on the Ethereum blockchain inspired by the dark and whimsical themes of Matt Furie’s comic characters. As a memecoin, $DORKY aligns with the popular cultural style established by figures like Pepe the Frog but introduces a distinctive twist by embodying the “final boss” character archetype. Dork Lord operates with a 100% circulating supply model, making it fully community-owned and eliminating developer-controlled reserves. The token structure includes a 0% buy/sell tax, which allows users to trade $DORKY without additional transaction costs imposed by the contract. Liquidity for $DORKY was added to Uniswap and has been locked, ensuring stability in the token's trading environment and building trust within the community.
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|1 DORKY к AUD
A$0.069829808
|1 DORKY к GBP
￡0.0336055951
|1 DORKY к EUR
€0.0418978848
|1 DORKY к USD
$0.04364363
|1 DORKY к MYR
RM0.1955234624
|1 DORKY к TRY
₺1.5371286486
|1 DORKY к JPY
¥6.8686344894
|1 DORKY к RUB
₽4.3604350733
|1 DORKY к INR
₹3.7254202568
|1 DORKY к IDR
Rp703.9294175789
|1 DORKY к PHP
₱2.5601353358
|1 DORKY к EGP
￡E.2.2192785855
|1 DORKY к BRL
R$0.2767006142
|1 DORKY к CAD
C$0.0624103909
|1 DORKY к BDT
৳5.206685059
|1 DORKY к NGN
₦67.4551580917
|1 DORKY к UAH
₴1.8269223518
|1 DORKY к VES
Bs2.22582513
|1 DORKY к PKR
Rs12.1298740859
|1 DORKY к KZT
₸22.5781591079
|1 DORKY к THB
฿1.4895570919
|1 DORKY к TWD
NT$1.427146701
|1 DORKY к CHF
Fr0.0384063944
|1 DORKY к HKD
HK$0.3395474414
|1 DORKY к MAD
.د.م0.4390549178