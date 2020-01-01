Токеномика DOGELINK (DOGER)

Токеномика DOGELINK (DOGER)

Откройте для себя ключевую информацию о DOGELINK (DOGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DOGELINK (DOGER)

DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！

Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent!

🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered!

Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future.

Официальный сайт:
https://dogelink.io/

Токеномика и анализ цен DOGELINK (DOGER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGELINK (DOGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,67K
$ 10,67K$ 10,67K
Общее предложение:
$ 952,12M
$ 952,12M$ 952,12M
Оборотное предложение:
$ 952,12M
$ 952,12M$ 952,12M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,67K
$ 10,67K$ 10,67K
Исторический максимум:
$ 0,03338756
$ 0,03338756$ 0,03338756
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика DOGELINK (DOGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DOGELINK (DOGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOGER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOGER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGER, изучите текущую цену DOGER!

Прогноз цены DOGER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.