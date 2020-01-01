Токеномика DOGELINK (DOGER) Откройте для себя ключевую информацию о DOGELINK (DOGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGELINK (DOGER) DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future. Официальный сайт: https://dogelink.io/ Купить DOGER сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGELINK (DOGER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGELINK (DOGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,67K $ 10,67K $ 10,67K Общее предложение: $ 952,12M $ 952,12M $ 952,12M Оборотное предложение: $ 952,12M $ 952,12M $ 952,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,67K $ 10,67K $ 10,67K Исторический максимум: $ 0,03338756 $ 0,03338756 $ 0,03338756 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DOGELINK (DOGER)

Токеномика DOGELINK (DOGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGELINK (DOGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGER, изучите текущую цену DOGER!

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