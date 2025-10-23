Текущая цена Dialectic BTC Vault сегодня составляет 110 348 USD. Следите за обновлениями цены DBIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DBIT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dialectic BTC Vault сегодня составляет 110 348 USD. Следите за обновлениями цены DBIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DBIT прямо сейчас на MEXC.

Цена Dialectic BTC Vault (DBIT)

Текущая цена 1 DBIT в USD:

$110 348
$110 348$110 348
+1,50%1D
График цены Dialectic BTC Vault (DBIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:36:39 (UTC+8)

Информация о ценах Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 106 084
$ 106 084$ 106 084
Мин 24Ч
$ 110 488
$ 110 488$ 110 488
Макс 24Ч

$ 106 084
$ 106 084$ 106 084

$ 110 488
$ 110 488$ 110 488

$ 126 288
$ 126 288$ 126 288

$ 103 598
$ 103 598$ 103 598

+1,17%

+1,44%

-0,12%

-0,12%

Текущая цена Dialectic BTC Vault (DBIT) составляет $110 348. За последние 24 часа DBIT торговался в диапазоне от $ 106 084 до $ 110 488, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DBIT за все время составляет $ 126 288, а минимальная – $ 103 598.

Что касается краткосрочной динамики, DBIT изменился на +1,17% за последний час, на +1,44% за 24 часа и на -0,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dialectic BTC Vault (DBIT)

$ 11,03M
$ 11,03M$ 11,03M

--
----

$ 11,03M
$ 11,03M$ 11,03M

100,00
100,00 100,00

99,99930227938069
99,99930227938069 99,99930227938069

Текущая рыночная капитализация Dialectic BTC Vault составляет $ 11,03M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DBIT составляет 100,00, а общее предложение – 99.99930227938069. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,03M.

История цен Dialectic BTC Vault (DBIT) в USD

За сегодня изменение цены Dialectic BTC Vault на USD составило $ +1 568,63.
За последние 30 дней изменение цены Dialectic BTC Vault на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dialectic BTC Vault на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dialectic BTC Vault на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1 568,63+1,44%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Dialectic BTC Vault (DBIT)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Dialectic BTC Vault (DBIT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dialectic BTC Vault (USD)

Сколько будет стоить Dialectic BTC Vault (DBIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dialectic BTC Vault (DBIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dialectic BTC Vault.

Проверьте прогноз цены Dialectic BTC Vault!

DBIT на местную валюту

Токеномика Dialectic BTC Vault (DBIT)

Понимание токеномики Dialectic BTC Vault (DBIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DBIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dialectic BTC Vault (DBIT)

Сколько стоит Dialectic BTC Vault (DBIT) на сегодня?
Актуальная цена DBIT в USD – 110 348 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DBIT в USD?
Текущая цена DBIT в USD составляет $ 110 348. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dialectic BTC Vault?
Рыночная капитализация DBIT составляет $ 11,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DBIT?
Циркулирующее предложение DBIT составляет 100,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DBIT?
DBIT достиг максимальной цены (ATH) в 126 288 USD.
Какова была минимальная цена DBIT за все время (ATL)?
DBIT достиг минимальной цены (ATL) в 103 598 USD.
Каков объем торгов DBIT?
Объем торгов за последние 24 часа для DBIT составляет -- USD.
Вырастет ли DBIT в цене в этом году?
DBIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DBIT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:36:39 (UTC+8)

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.