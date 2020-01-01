Токеномика DEXTER (DEXTER) Откройте для себя ключевую информацию о DEXTER (DEXTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DEXTER (DEXTER) Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up. Официальный сайт: https://dextersolanacto.org/ Купить DEXTER сейчас!

Токеномика и анализ цен DEXTER (DEXTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEXTER (DEXTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,63K $ 26,63K $ 26,63K Общее предложение: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M Оборотное предложение: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,63K $ 26,63K $ 26,63K Исторический максимум: $ 0,00156075 $ 0,00156075 $ 0,00156075 Исторический минимум: $ 0,00000897 $ 0,00000897 $ 0,00000897 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DEXTER (DEXTER)

Токеномика DEXTER (DEXTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEXTER (DEXTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEXTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEXTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEXTER, изучите текущую цену DEXTER!

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