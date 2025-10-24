Что такое DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit. This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community. On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not. Project Flywheel: - Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X). - Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards. - The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones. $DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit. This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community. On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not. Project Flywheel: Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DACHU THE CHEF (DACHU) Официальный веб-сайт

Прогноз цены DACHU THE CHEF (USD)

Сколько будет стоить DACHU THE CHEF (DACHU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DACHU THE CHEF (DACHU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DACHU THE CHEF.

Проверьте прогноз цены DACHU THE CHEF!

DACHU на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика DACHU THE CHEF (DACHU)

Понимание токеномики DACHU THE CHEF (DACHU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DACHU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DACHU THE CHEF (DACHU) Сколько стоит DACHU THE CHEF (DACHU) на сегодня? Актуальная цена DACHU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DACHU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DACHU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DACHU THE CHEF? Рыночная капитализация DACHU составляет $ 534,80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DACHU? Циркулирующее предложение DACHU составляет 955,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DACHU? DACHU достиг максимальной цены (ATH) в 0,0029699 USD . Какова была минимальная цена DACHU за все время (ATL)? DACHU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DACHU? Объем торгов за последние 24 часа для DACHU составляет -- USD . Вырастет ли DACHU в цене в этом году? DACHU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DACHU для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии DACHU THE CHEF (DACHU)