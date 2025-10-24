Текущая цена DACHU THE CHEF сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DACHU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DACHU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DACHU THE CHEF сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DACHU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DACHU прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DACHU

Информация о цене DACHU

Официальный сайт DACHU

Токеномика DACHU

Прогноз цен DACHU

Логотип DACHU THE CHEF

Цена DACHU THE CHEF (DACHU)

Не в листинге

Текущая цена 1 DACHU в USD:

$0,00056
$0,00056$0,00056
+5,90%1D
USD
График цены DACHU THE CHEF (DACHU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:33:09 (UTC+8)

Информация о ценах DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0029699
$ 0,0029699$ 0,0029699

$ 0
$ 0$ 0

+0,25%

+5,98%

+0,12%

+0,12%

Текущая цена DACHU THE CHEF (DACHU) составляет --. За последние 24 часа DACHU торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DACHU за все время составляет $ 0,0029699, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DACHU изменился на +0,25% за последний час, на +5,98% за 24 часа и на +0,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DACHU THE CHEF (DACHU)

$ 534,80K
$ 534,80K$ 534,80K

--
----

$ 534,80K
$ 534,80K$ 534,80K

955,00M
955,00M 955,00M

954 998 997,0736979
954 998 997,0736979 954 998 997,0736979

Текущая рыночная капитализация DACHU THE CHEF составляет $ 534,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DACHU составляет 955,00M, а общее предложение – 954998997.0736979. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 534,80K.

История цен DACHU THE CHEF (DACHU) в USD

За сегодня изменение цены DACHU THE CHEF на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DACHU THE CHEF на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DACHU THE CHEF на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DACHU THE CHEF на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,98%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DACHU THE CHEF (DACHU)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DACHU THE CHEF (USD)

Сколько будет стоить DACHU THE CHEF (DACHU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DACHU THE CHEF (DACHU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DACHU THE CHEF.

Проверьте прогноз цены DACHU THE CHEF!

DACHU на местную валюту

Токеномика DACHU THE CHEF (DACHU)

Понимание токеномики DACHU THE CHEF (DACHU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DACHU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DACHU THE CHEF (DACHU)

Сколько стоит DACHU THE CHEF (DACHU) на сегодня?
Актуальная цена DACHU в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DACHU в USD?
Текущая цена DACHU в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DACHU THE CHEF?
Рыночная капитализация DACHU составляет $ 534,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DACHU?
Циркулирующее предложение DACHU составляет 955,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DACHU?
DACHU достиг максимальной цены (ATH) в 0,0029699 USD.
Какова была минимальная цена DACHU за все время (ATL)?
DACHU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DACHU?
Объем торгов за последние 24 часа для DACHU составляет -- USD.
Вырастет ли DACHU в цене в этом году?
DACHU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DACHU для более подробного анализа.
