Токеномика Ctrl (CTRL) Откройте для себя ключевую информацию о Ctrl (CTRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ctrl (CTRL) Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging. Официальный сайт: https://ctrl.xyz Купить CTRL сейчас!

Токеномика и анализ цен Ctrl (CTRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ctrl (CTRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,31M $ 2,31M $ 2,31M Общее предложение: $ 240,00M $ 240,00M $ 240,00M Оборотное предложение: $ 208,32M $ 208,32M $ 208,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Исторический максимум: $ 0,097066 $ 0,097066 $ 0,097066 Исторический минимум: $ 0,00683205 $ 0,00683205 $ 0,00683205 Текущая цена: $ 0,01110708 $ 0,01110708 $ 0,01110708 Узнайте больше о цене Ctrl (CTRL)

Токеномика Ctrl (CTRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ctrl (CTRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTRL, изучите текущую цену CTRL!

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