Токеномика Comsats (CSAS)

Токеномика Comsats (CSAS)

Откройте для себя ключевую информацию о Comsats (CSAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Comsats (CSAS)

Comsats - Supports standard tokens on Bitcoin The focus is on providing ideas and decentralized solutions to grow the Bitcoin ecosystem, along with a seamless user experience and competitive fees. Comsats also supports and develops new ideas to perfect the concepts of official Bitcoin token standards such as: BRC-20, ORC-20, etc.

Официальный сайт:
https://comsats.io/
Whitepaper:
https://docs.comsats.io/

Токеномика и анализ цен Comsats (CSAS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comsats (CSAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 154,82K
$ 154,82K$ 154,82K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 154,82K
$ 154,82K$ 154,82K
Исторический максимум:
$ 0,051883
$ 0,051883$ 0,051883
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00015482
$ 0,00015482$ 0,00015482

Токеномика Comsats (CSAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Comsats (CSAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CSAS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CSAS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSAS, изучите текущую цену CSAS!

Прогноз цены CSAS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.