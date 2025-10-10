Токеномика Cipher (CIPHER) Откройте для себя ключевую информацию о Cipher (CIPHER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Cipher (CIPHER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cipher (CIPHER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,38M $ 4,38M $ 4,38M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,89M $ 21,89M $ 21,89M Исторический максимум: $ 0,04309415 $ 0,04309415 $ 0,04309415 Исторический минимум: $ 0,00942797 $ 0,00942797 $ 0,00942797 Текущая цена: $ 0,02189854 $ 0,02189854 $ 0,02189854 Узнайте больше о цене Cipher (CIPHER) Купить CIPHER сейчас!

Информация о Cipher (CIPHER) Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana. Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana. Официальный сайт: https://www.cipherlabsx.com/

Токеномика Cipher (CIPHER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cipher (CIPHER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CIPHER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CIPHER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CIPHER, изучите текущую цену CIPHER!

Прогноз цены CIPHER Хотите узнать, куда может двигаться CIPHER? Наша страница прогноза цены CIPHER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CIPHER прямо сейчас!

