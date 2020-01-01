Токеномика Chronoeffector (CHRONOEFFE) Откройте для себя ключевую информацию о Chronoeffector (CHRONOEFFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chronoeffector (CHRONOEFFE) Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI. Официальный сайт: https://chronoeffector.ai/ Купить CHRONOEFFE сейчас!

Токеномика и анализ цен Chronoeffector (CHRONOEFFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chronoeffector (CHRONOEFFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 294,24K $ 294,24K $ 294,24K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 294,24K $ 294,24K $ 294,24K Исторический максимум: $ 0,00349309 $ 0,00349309 $ 0,00349309 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00029421 $ 0,00029421 $ 0,00029421 Узнайте больше о цене Chronoeffector (CHRONOEFFE)

Токеномика Chronoeffector (CHRONOEFFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chronoeffector (CHRONOEFFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHRONOEFFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHRONOEFFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHRONOEFFE, изучите текущую цену CHRONOEFFE!

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