Токеномика Chilling Toad (CTOAD)

Токеномика Chilling Toad (CTOAD)

Откройте для себя ключевую информацию о Chilling Toad (CTOAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chilling Toad (CTOAD)

Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation.

Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration.

Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.

Официальный сайт:
https://ctoadsol.xyz/

Токеномика и анализ цен Chilling Toad (CTOAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chilling Toad (CTOAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,39K
$ 20,39K$ 20,39K
Общее предложение:
$ 998,41M
$ 998,41M$ 998,41M
Оборотное предложение:
$ 998,41M
$ 998,41M$ 998,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20,39K
$ 20,39K$ 20,39K
Исторический максимум:
$ 0,00347986
$ 0,00347986$ 0,00347986
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Chilling Toad (CTOAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chilling Toad (CTOAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CTOAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CTOAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTOAD, изучите текущую цену CTOAD!

Прогноз цены CTOAD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.