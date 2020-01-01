Токеномика Chilling Toad (CTOAD) Откройте для себя ключевую информацию о Chilling Toad (CTOAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chilling Toad (CTOAD) Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space. Официальный сайт: https://ctoadsol.xyz/ Купить CTOAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Chilling Toad (CTOAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chilling Toad (CTOAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,39K $ 20,39K $ 20,39K Общее предложение: $ 998,41M $ 998,41M $ 998,41M Оборотное предложение: $ 998,41M $ 998,41M $ 998,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,39K $ 20,39K $ 20,39K Исторический максимум: $ 0,00347986 $ 0,00347986 $ 0,00347986 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chilling Toad (CTOAD)

Токеномика Chilling Toad (CTOAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chilling Toad (CTOAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTOAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTOAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTOAD, изучите текущую цену CTOAD!

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