Токеномика Chainpal (CPAL) Откройте для себя ключевую информацию о Chainpal (CPAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chainpal (CPAL) Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market. Официальный сайт: https://chainpal.ai/ Whitepaper: https://docs.chainpal.ai/ Купить CPAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Chainpal (CPAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chainpal (CPAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 338,38K $ 338,38K $ 338,38K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 7,63M $ 7,63M $ 7,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 443,71K $ 443,71K $ 443,71K Исторический максимум: $ 1,96 $ 1,96 $ 1,96 Исторический минимум: $ 0,00916429 $ 0,00916429 $ 0,00916429 Текущая цена: $ 0,04448035 $ 0,04448035 $ 0,04448035 Узнайте больше о цене Chainpal (CPAL)

Токеномика Chainpal (CPAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chainpal (CPAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CPAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CPAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CPAL, изучите текущую цену CPAL!

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