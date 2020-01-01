Токеномика Chadette (CHADETTE) Откройте для себя ключевую информацию о Chadette (CHADETTE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chadette (CHADETTE) Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset. Официальный сайт: https://www.chadette.xyz/ Купить CHADETTE сейчас!

Токеномика и анализ цен Chadette (CHADETTE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chadette (CHADETTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Общее предложение: $ 991,79M $ 991,79M $ 991,79M Оборотное предложение: $ 991,79M $ 991,79M $ 991,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Исторический максимум: $ 0,00711748 $ 0,00711748 $ 0,00711748 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00217493 $ 0,00217493 $ 0,00217493 Узнайте больше о цене Chadette (CHADETTE)

Токеномика Chadette (CHADETTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chadette (CHADETTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHADETTE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHADETTE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHADETTE, изучите текущую цену CHADETTE!

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