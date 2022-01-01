Токеномика Cedar the Goat (CEDAR) Откройте для себя ключевую информацию о Cedar the Goat (CEDAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cedar the Goat (CEDAR) In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all. Официальный сайт: https://cedaronsol.fun/ Купить CEDAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Cedar the Goat (CEDAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cedar the Goat (CEDAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19.63K $ 19.63K $ 19.63K Общее предложение: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Оборотное предложение: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19.63K $ 19.63K $ 19.63K Исторический максимум: $ 0.00174949 $ 0.00174949 $ 0.00174949 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cedar the Goat (CEDAR)

Токеномика Cedar the Goat (CEDAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cedar the Goat (CEDAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CEDAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CEDAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CEDAR, изучите текущую цену CEDAR!

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