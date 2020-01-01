Токеномика cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Токеномика cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Откройте для себя ключевую информацию о cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Официальный сайт:
https://app.morpho.org/vault

Токеномика и анализ цен cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M
Общее предложение:
$ 28.00
$ 28.00$ 28.00
Оборотное предложение:
$ 28.00
$ 28.00$ 28.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M
Исторический максимум:
$ 112,868
$ 112,868$ 112,868
Исторический минимум:
$ 74,630
$ 74,630$ 74,630
Текущая цена:
$ 108,648
$ 108,648$ 108,648

Токеномика cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GTCBBTCC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GTCBBTCC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTCBBTCC, изучите текущую цену GTCBBTCC!

Прогноз цены GTCBBTCC

Хотите узнать, куда может двигаться GTCBBTCC? Наша страница прогноза цены GTCBBTCC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.