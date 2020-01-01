Токеномика cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Откройте для себя ключевую информацию о cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официальный сайт: https://app.morpho.org/vault Купить GTCBBTCC сейчас!

Токеномика и анализ цен cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Общее предложение: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 Оборотное предложение: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Исторический максимум: $ 112,868 $ 112,868 $ 112,868 Исторический минимум: $ 74,630 $ 74,630 $ 74,630 Текущая цена: $ 108,648 $ 108,648 $ 108,648 Узнайте больше о цене cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Токеномика cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GTCBBTCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GTCBBTCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTCBBTCC, изучите текущую цену GTCBBTCC!

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