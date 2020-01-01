Токеномика Ultiverse (ULTI)

Токеномика Ultiverse (ULTI)

Откройте для себя ключевую информацию о Ultiverse (ULTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ultiverse (ULTI)

Ultiverse - это платформа для производства и публикации игр, управляемая искусственным интеллектом. Посвященная преобразованию игрового опыта и повышению стоимости, она создает экосистему и предлагает инструменты, которые улучшают создание, вовлечение и технологическую интеграцию в различных блокчейнах.

Официальный сайт:
https://ultiverse.io
Whitepaper:
https://docs.ultiverse.io
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d

Токеномика и анализ цен Ultiverse (ULTI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ultiverse (ULTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,12M
$ 8,12M$ 8,12M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 4,66B
$ 4,66B$ 4,66B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,43M
$ 17,43M$ 17,43M
Исторический максимум:
$ 0,12587
$ 0,12587$ 0,12587
Исторический минимум:
$ 0,001603495364892747
$ 0,001603495364892747$ 0,001603495364892747
Текущая цена:
$ 0,001743
$ 0,001743$ 0,001743

Токеномика Ultiverse (ULTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ultiverse (ULTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ULTI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ULTI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ULTI, изучите текущую цену ULTI!

Как купить ULTI

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История цены Ultiverse (ULTI)

Анализ истории цены ULTI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ULTI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.