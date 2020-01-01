Токеномика Ultiverse (ULTI) Откройте для себя ключевую информацию о Ultiverse (ULTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ultiverse (ULTI) Ultiverse - это платформа для производства и публикации игр, управляемая искусственным интеллектом. Посвященная преобразованию игрового опыта и повышению стоимости, она создает экосистему и предлагает инструменты, которые улучшают создание, вовлечение и технологическую интеграцию в различных блокчейнах. Официальный сайт: https://ultiverse.io Whitepaper: https://docs.ultiverse.io Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Купить ULTI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ultiverse (ULTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ultiverse (ULTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,12M $ 8,12M $ 8,12M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,66B $ 4,66B $ 4,66B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,43M $ 17,43M $ 17,43M Исторический максимум: $ 0,12587 $ 0,12587 $ 0,12587 Исторический минимум: $ 0,001603495364892747 $ 0,001603495364892747 $ 0,001603495364892747 Текущая цена: $ 0,001743 $ 0,001743 $ 0,001743 Узнайте больше о цене Ultiverse (ULTI)

Токеномика Ultiverse (ULTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ultiverse (ULTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ULTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ULTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ULTI, изучите текущую цену ULTI!

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