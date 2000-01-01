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Топ токенов категории Экосистема TokenSets по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема TokenSets. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.36
+0.07%
-0.00%
-0.22%
$ 716.00K
$ 5.04K
2
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.77
0.00%
+0.00%
+13.55%
$ 355.62K
$ 7.62
3
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 81.5
+0.20%
--
-0.67%
$ 352.99K
$ 824.10

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема TokenSets и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема TokenSets представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.42M.
Какой токен из категории Экосистема TokenSets демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема TokenSets, отслеживаемых на MEXC, MVI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема TokenSets находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Экосистема TokenSets, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема TokenSets относятся BTC2X-FLI, MVI, BED. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема TokenSets?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема TokenSets составляет примерно $1.42M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема TokenSets, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.