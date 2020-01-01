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Топ токенов категории TimeFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе TimeFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

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Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pieverse
Pieverse
PIEVERSE
$ 0.7763
-0.66%
-2.43%
-1.48%
--
$ 82.43K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории TimeFi и почему они так популярны?
Токены категории TimeFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $0.00.
Какой токен из категории TimeFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории TimeFi, отслеживаемых на MEXC, PIEVERSE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -2.43% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов TimeFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории TimeFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории TimeFi относятся PIEVERSE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории TimeFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории TimeFi составляет примерно $0.00. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор TimeFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.