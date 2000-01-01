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Топ токенов категории Экосистема Shido Network по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Shido Network. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.0001187
0.00%
-0.17%
+14.04%
$ 2.05M
$ 428.78M
3
Rakun
Rakun
RAKUN
$ 0.04899329
0.00%
--
-0.20%
$ 773.89K
$ 1.32
4
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.02744872
0.00%
--
-0.66%
$ 548.97K
$ 209.20
5
Shido DEX
Shido DEX
SHDX
$ 2.18E-5
0.00%
+9.50%
+8.67%
$ 217.97K
--
6
Wrapped Shido
Wrapped Shido
WSHIDO
$ 0.0001132
0.00%
-0.03%
+7.90%
$ 129.48K
$ 100.13
7
Kensei
Kensei
KENSEI
$ 2.4E-6
0.00%
-0.80%
-0.83%
$ 107.93K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Shido Network и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Shido Network представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $74.87B.
Какой токен из категории Экосистема Shido Network демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Shido Network, отслеживаемых на MEXC, SHDX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 9.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Shido Network находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Экосистема Shido Network, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Shido Network относятся USDC, SHIDO, RAKUN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Shido Network?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Shido Network составляет примерно $74.87B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Shido Network, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.