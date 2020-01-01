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Топ токенов категории Launchpad PAAL AI по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad PAAL AI. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005009
+0.40%
-9.94%
-6.86%
$ 5.00M
$ 12.46M
2
AIT Protocol
AIT Protocol
AIT
$ 0.00021983
0.00%
--
-18.96%
$ 65.42K
$ 126.18

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad PAAL AI и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad PAAL AI представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $5.07M.
Какой токен из категории Launchpad PAAL AI демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad PAAL AI, отслеживаемых на MEXC, AIT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad PAAL AI находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Launchpad PAAL AI, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad PAAL AI относятся PAAL, AIT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad PAAL AI?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad PAAL AI составляет примерно $5.07M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad PAAL AI, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.