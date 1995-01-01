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Топ токенов категории Liquid Restaked ETH по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Liquid Restaked ETH. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,357.48
0.00%
--
+1.83%
$ 59.30M
$ 12.72
2
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,055.44
0.00%
-0.02%
-0.13%
$ 32.28M
$ 10.07K
3
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,994.46
0.00%
--
+1.28%
$ 7.62M
$ 40.07

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Liquid Restaked ETH и почему они так популярны?
Токены категории Liquid Restaked ETH представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $99.20M.
Какой токен из категории Liquid Restaked ETH демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Liquid Restaked ETH, отслеживаемых на MEXC, PZETH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Liquid Restaked ETH находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Liquid Restaked ETH, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Liquid Restaked ETH относятся PZETH, CMETH, YNETHX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Liquid Restaked ETH?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Liquid Restaked ETH составляет примерно $99.20M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Liquid Restaked ETH, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.