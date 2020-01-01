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Топ токенов категории Launchpad Impossible Finance по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad Impossible Finance. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004063
-0.15%
+1.08%
+4.46%
$ 82.95M
$ 18.59M
2
CARV
CARV
CARV
$ 0.03079
+0.49%
-5.26%
+16.72%
$ 18.90M
$ 1.88M
3
Fuel
Fuel
FUEL
$ 0.00088
-1.14%
-1.14%
+11.54%
$ 7.24M
$ 1.79M
4
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06147
-0.05%
-1.52%
-5.89%
$ 5.02M
$ 1.07M
5
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00426442
0.00%
+0.01%
+0.75%
$ 4.26M
$ 498.24
6
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02124
-0.05%
+2.12%
-4.88%
$ 2.05M
$ 2.61M
7
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00453639
-0.17%
-0.10%
-13.03%
$ 1.05M
$ 4.54K
8
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.0007686
+0.11%
-0.02%
+5.18%
$ 31.31K
$ 19.57

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad Impossible Finance и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad Impossible Finance представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $121.51M.
Какой токен из категории Launchpad Impossible Finance демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad Impossible Finance, отслеживаемых на MEXC, HIGH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.12% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad Impossible Finance находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Launchpad Impossible Finance, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad Impossible Finance относятся ATH, CARV, FUEL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad Impossible Finance?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad Impossible Finance составляет примерно $121.51M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad Impossible Finance, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.