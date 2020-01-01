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Топ токенов категории Экосистема EDU Chain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема EDU Chain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00088
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
3
Wrapped EDU
Wrapped EDU
WEDU
$ 0.03767827
-0.50%
+0.00%
+15.32%
$ 94.85K
$ 53.89K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема EDU Chain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема EDU Chain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $74.89B.
Какой токен из категории Экосистема EDU Chain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема EDU Chain, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема EDU Chain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Экосистема EDU Chain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема EDU Chain относятся USDC, USDC.E, WEDU. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема EDU Chain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема EDU Chain составляет примерно $74.89B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема EDU Chain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.