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Топ токенов категории Launchpad Echo по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad Echo. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Plasma
Plasma
XPL
$ 0,07882
-%0,24
+%0,57
+%1,23
$ 142,29M
$ 3,91M
2
LAB
LAB
LAB
$ 0,11879
+%0,06
-%2,71
-%20,10
$ 36,78M
$ 1,94M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad Echo и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad Echo представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $179.07M.
Какой токен из категории Launchpad Echo демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad Echo, отслеживаемых на MEXC, XPL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.57% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad Echo находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Launchpad Echo, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad Echo относятся XPL, LAB. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad Echo?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad Echo составляет примерно $179.07M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad Echo, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.