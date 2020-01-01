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Топ токенов категории Боты Discord по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Боты Discord. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020851
+0.12%
-7.49%
+13.65%
$ 19.43M
$ 7.91M
2
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01912
+0.37%
-1.49%
+6.73%
$ 12.86M
$ 2.91M
3
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004967
-0.66%
-10.36%
-7.35%
$ 4.99M
$ 12.56M
4
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001833
+0.05%
-3.67%
+4.32%
$ 1.84M
$ 31.96M
5
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.3E-6
+0.16%
-0.80%
-5.97%
$ 1.81M
--
6
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00214394
-0.04%
-0.01%
+3.29%
$ 508.76K
$ 479.34
7
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 7.00607E-10
+1.12%
+11.90%
+6.60%
$ 479.79K
--
8
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001333
0.00%
-4.40%
-10.74%
$ 305.19K
$ 33.72M
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00013325
-0.07%
+0.05%
-15.79%
$ 133.39K
$ 856.46
10
Pago
Pago
PAGO
$ 3.245E-5
-5.39%
+4.00%
+17.79%
$ 32.45K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Боты Discord и почему они так популярны?
Токены категории Боты Discord представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $42.38M.
Какой токен из категории Боты Discord демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Боты Discord, отслеживаемых на MEXC, BAD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Боты Discord находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Боты Discord, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Боты Discord относятся CGPT, SONIC, PAAL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Боты Discord?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Боты Discord составляет примерно $42.38M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Боты Discord, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.