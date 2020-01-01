Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Constellation Network по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Constellation Network. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Dor
Dor
DOR
$ 0.00102509
-0.05%
+0.00%
-0.64%
$ 346.67K
$ 35.90K
2
Unitas
Unitas
UP
$ 0.37529
+0.32%
+2.33%
+15.29%
--
$ 157.26K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Constellation Network и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Constellation Network представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $346.67K.
Какой токен из категории Экосистема Constellation Network демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Constellation Network, отслеживаемых на MEXC, UP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.33% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Constellation Network находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Экосистема Constellation Network, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Constellation Network относятся DOR, UP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Constellation Network?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Constellation Network составляет примерно $346.67K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Constellation Network, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.