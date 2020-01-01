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Топ токенов категории Launchpad Buildpad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad Buildpad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0,06669
+1,92%
+6,30%
+7,15%
$ 192,71M
$ 971,44K
2
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0,008335
+0,23%
-0,78%
+3,67%
$ 28,50M
$ 7,59M
3
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,06036
+0,05%
-0,89%
+0,25%
$ 27,60M
$ 1,03M
4
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0,00050625
0,00%
+0,02%
-1,44%
$ 168,58K
$ 7,56
5
Lombard
Lombard
BARD
$ 0,1102
-0,54%
-1,78%
-1,69%
--
$ 570,91K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad Buildpad и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad Buildpad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $248.97M.
Какой токен из категории Launchpad Buildpad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad Buildpad, отслеживаемых на MEXC, FF продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad Buildpad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Launchpad Buildpad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad Buildpad относятся FF, SAHARA, LAYER. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad Buildpad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad Buildpad составляет примерно $248.97M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad Buildpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.