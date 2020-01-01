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Топ токенов категории Соединенный WAVAX по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Соединенный WAVAX. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Bridged WAVAX
Bridged WAVAX
WAVAX
$ 4.74
-0.21%
-0.02%
+2.60%
$ 147.87K
$ 93.01

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Соединенный WAVAX и почему они так популярны?
Токены категории Соединенный WAVAX представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $147.87K.
Какой токен из категории Соединенный WAVAX демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Соединенный WAVAX, отслеживаемых на MEXC, WAVAX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Соединенный WAVAX находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории Соединенный WAVAX, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Соединенный WAVAX относятся WAVAX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Соединенный WAVAX?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Соединенный WAVAX составляет примерно $147.87K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Соединенный WAVAX, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.