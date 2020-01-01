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Топ токенов категории Binance Buildkey TGE по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Binance Buildkey TGE. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
River
River
RIVER
$ 2,8632
+0,46%
+9,85%
+15,11%
$ 56,81M
$ 74,25K
2
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0,04499
-0,55%
+0,71%
+1,48%
$ 12,47M
$ 1,33M
3
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0,003664
+0,38%
-1,23%
+11,49%
$ 7,56M
$ 27,06M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Binance Buildkey TGE и почему они так популярны?
Токены категории Binance Buildkey TGE представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $76.83M.
Какой токен из категории Binance Buildkey TGE демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Binance Buildkey TGE, отслеживаемых на MEXC, RIVER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 9.85% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Binance Buildkey TGE находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Binance Buildkey TGE, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Binance Buildkey TGE относятся RIVER, ZKP, FIGHT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Binance Buildkey TGE?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Binance Buildkey TGE составляет примерно $76.83M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Binance Buildkey TGE, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.