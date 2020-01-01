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Топ токенов категории Экосистема Arbitrum Nova по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Arbitrum Nova. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00086
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08001
-0.45%
+2.54%
-1.96%
$ 503.53M
$ 2.09M
3
Arbius
Arbius
AIUS
$ 0.243302
-0.09%
-0.03%
-0.63%
$ 76.64K
$ 35.74

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Arbitrum Nova и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Arbitrum Nova представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $75.36B.
Какой токен из категории Экосистема Arbitrum Nova демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Arbitrum Nova, отслеживаемых на MEXC, ARB продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.54% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Arbitrum Nova находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Экосистема Arbitrum Nova, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Arbitrum Nova относятся USDC, ARB, AIUS. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Arbitrum Nova?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Arbitrum Nova составляет примерно $75.36B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Arbitrum Nova, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.