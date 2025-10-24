Текущая цена cat in stool сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены COOL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COOL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена cat in stool сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены COOL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COOL прямо сейчас на MEXC.

Цена cat in stool (COOL)

Текущая цена 1 COOL в USD:

Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены cat in stool (COOL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:41:35 (UTC+8)

Информация о ценах cat in stool (COOL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-7,08%

-7,08%

Текущая цена cat in stool (COOL) составляет --. За последние 24 часа COOL торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COOL за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, COOL изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -7,08% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация cat in stool (COOL)

Текущая рыночная капитализация cat in stool составляет $ 8,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение COOL составляет 997,67M, а общее предложение – 997665326.758149. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,09K.

История цен cat in stool (COOL) в USD

За сегодня изменение цены cat in stool на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены cat in stool на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены cat in stool на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены cat in stool на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-45,18%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник cat in stool (COOL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены cat in stool (USD)

Сколько будет стоить cat in stool (COOL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов cat in stool (COOL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для cat in stool.

Проверьте прогноз цены cat in stool!

COOL на местную валюту

Токеномика cat in stool (COOL)

Понимание токеномики cat in stool (COOL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COOL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о cat in stool (COOL)

Сколько стоит cat in stool (COOL) на сегодня?
Актуальная цена COOL в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COOL в USD?
Текущая цена COOL в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация cat in stool?
Рыночная капитализация COOL составляет $ 8,09K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COOL?
Циркулирующее предложение COOL составляет 997,67M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COOL?
COOL достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена COOL за все время (ATL)?
COOL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов COOL?
Объем торгов за последние 24 часа для COOL составляет -- USD.
Вырастет ли COOL в цене в этом году?
COOL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COOL для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии cat in stool (COOL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.