Что такое cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

Источник cat in stool (COOL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены cat in stool (USD)

Сколько будет стоить cat in stool (COOL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов cat in stool (COOL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для cat in stool.

COOL на местную валюту

Токеномика cat in stool (COOL)

Понимание токеномики cat in stool (COOL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COOL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о cat in stool (COOL) Сколько стоит cat in stool (COOL) на сегодня? Актуальная цена COOL в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COOL в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COOL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация cat in stool? Рыночная капитализация COOL составляет $ 8,09K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COOL? Циркулирующее предложение COOL составляет 997,67M USD . Какова была максимальная цена (ATH) COOL? COOL достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена COOL за все время (ATL)? COOL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов COOL? Объем торгов за последние 24 часа для COOL составляет -- USD . Вырастет ли COOL в цене в этом году? COOL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COOL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии cat in stool (COOL)