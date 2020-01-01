Токеномика Cat Duck (CUCK) Откройте для себя ключевую информацию о Cat Duck (CUCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cat Duck (CUCK) Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Официальный сайт: https://catduck.lol Купить CUCK сейчас!

Токеномика и анализ цен Cat Duck (CUCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cat Duck (CUCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,82K $ 10,82K $ 10,82K Общее предложение: $ 999,30M $ 999,30M $ 999,30M Оборотное предложение: $ 999,30M $ 999,30M $ 999,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,82K $ 10,82K $ 10,82K Исторический максимум: $ 0,00253203 $ 0,00253203 $ 0,00253203 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cat Duck (CUCK)

Токеномика Cat Duck (CUCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cat Duck (CUCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CUCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CUCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUCK, изучите текущую цену CUCK!

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