Токеномика CAPPYBARA (CAPPY) Откройте для себя ключевую информацию о CAPPYBARA (CAPPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CAPPYBARA (CAPPY) Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time. Официальный сайт: https://cappybara.io/ Купить CAPPY сейчас!

Токеномика и анализ цен CAPPYBARA (CAPPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CAPPYBARA (CAPPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55.06K $ 55.06K $ 55.06K Общее предложение: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Оборотное предложение: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55.06K $ 55.06K $ 55.06K Исторический максимум: $ 0.00119758 $ 0.00119758 $ 0.00119758 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CAPPYBARA (CAPPY)

Токеномика CAPPYBARA (CAPPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CAPPYBARA (CAPPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAPPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAPPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAPPY, изучите текущую цену CAPPY!

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