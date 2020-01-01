Токеномика bZx Protocol (BZRX) Откройте для себя ключевую информацию о bZx Protocol (BZRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bZx Protocol (BZRX) bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Официальный сайт: https://bzx.network/ Купить BZRX сейчас!

Токеномика и анализ цен bZx Protocol (BZRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bZx Protocol (BZRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Общее предложение: $ 1,03B $ 1,03B $ 1,03B Оборотное предложение: $ 980,78M $ 980,78M $ 980,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M Исторический максимум: $ 1,64 $ 1,64 $ 1,64 Исторический минимум: $ 0,00110095 $ 0,00110095 $ 0,00110095 Текущая цена: $ 0,00177596 $ 0,00177596 $ 0,00177596 Узнайте больше о цене bZx Protocol (BZRX)

Токеномика bZx Protocol (BZRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bZx Protocol (BZRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BZRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BZRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BZRX, изучите текущую цену BZRX!

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