Что такое Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful. "Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

Прогноз цены Built on Nothing (USD)

BON на местную валюту

Токеномика Built on Nothing (BON)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Built on Nothing (BON) Сколько стоит Built on Nothing (BON) на сегодня? Актуальная цена BON в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BON в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BON в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Built on Nothing? Рыночная капитализация BON составляет $ 150,48K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BON? Циркулирующее предложение BON составляет 841,63M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BON? BON достиг максимальной цены (ATH) в 0,0019941 USD . Какова была минимальная цена BON за все время (ATL)? BON достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BON? Объем торгов за последние 24 часа для BON составляет -- USD . Вырастет ли BON в цене в этом году? BON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BON для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Built on Nothing (BON)