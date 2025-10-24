Текущая цена Built on Nothing сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Built on Nothing сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Built on Nothing

Цена Built on Nothing (BON)

Не в листинге

Текущая цена 1 BON в USD:

$0,00017766
$0,00017766$0,00017766
+4,20%1D
mexc
USD
График цены Built on Nothing (BON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:28:37 (UTC+8)

Информация о ценах Built on Nothing (BON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0019941
$ 0,0019941$ 0,0019941

$ 0
$ 0$ 0

+0,32%

+4,23%

+5,08%

+5,08%

Текущая цена Built on Nothing (BON) составляет --. За последние 24 часа BON торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BON за все время составляет $ 0,0019941, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BON изменился на +0,32% за последний час, на +4,23% за 24 часа и на +5,08% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Built on Nothing (BON)

$ 150,48K
$ 150,48K$ 150,48K

--
----

$ 178,68K
$ 178,68K$ 178,68K

841,63M
841,63M 841,63M

999 326 919,806588
999 326 919,806588 999 326 919,806588

Текущая рыночная капитализация Built on Nothing составляет $ 150,48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BON составляет 841,63M, а общее предложение – 999326919.806588. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 178,68K.

История цен Built on Nothing (BON) в USD

За сегодня изменение цены Built on Nothing на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Built on Nothing на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Built on Nothing на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Built on Nothing на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,23%
30 дней$ 0-61,88%
60 дней$ 0-41,23%
90 дней$ 0--

Что такое Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

Прогноз цены Built on Nothing (USD)

Сколько будет стоить Built on Nothing (BON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Built on Nothing (BON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Built on Nothing.

Проверьте прогноз цены Built on Nothing!

BON на местную валюту

Токеномика Built on Nothing (BON)

Понимание токеномики Built on Nothing (BON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BON прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Built on Nothing (BON)

Сколько стоит Built on Nothing (BON) на сегодня?
Актуальная цена BON в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BON в USD?
Текущая цена BON в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Built on Nothing?
Рыночная капитализация BON составляет $ 150,48K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BON?
Циркулирующее предложение BON составляет 841,63M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BON?
BON достиг максимальной цены (ATH) в 0,0019941 USD.
Какова была минимальная цена BON за все время (ATL)?
BON достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BON?
Объем торгов за последние 24 часа для BON составляет -- USD.
Вырастет ли BON в цене в этом году?
BON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Built on Nothing (BON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

