Токеномика Built on Nothing (BON) Откройте для себя ключевую информацию о Built on Nothing (BON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Built on Nothing (BON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Built on Nothing (BON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 180,56K $ 180,56K $ 180,56K Общее предложение: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M Оборотное предложение: $ 846,01M $ 846,01M $ 846,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 213,28K $ 213,28K $ 213,28K Исторический максимум: $ 0,0019941 $ 0,0019941 $ 0,0019941 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00021343 $ 0,00021343 $ 0,00021343 Узнайте больше о цене Built on Nothing (BON) Купить BON сейчас!

Информация о Built on Nothing (BON) "Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful. "Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful. Официальный сайт: https://builtonnothing.com

Токеномика Built on Nothing (BON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Built on Nothing (BON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BON, изучите текущую цену BON!

Прогноз цены BON Хотите узнать, куда может двигаться BON? Наша страница прогноза цены BON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BON прямо сейчас!

