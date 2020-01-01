Токеномика Bueno (BUENO) Откройте для себя ключевую информацию о Bueno (BUENO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bueno (BUENO) Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself. Официальный сайт: https://buenocat.com/ Купить BUENO сейчас!

Токеномика и анализ цен Bueno (BUENO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bueno (BUENO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,80K $ 30,80K $ 30,80K Общее предложение: $ 870,94M $ 870,94M $ 870,94M Оборотное предложение: $ 870,94M $ 870,94M $ 870,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,80K $ 30,80K $ 30,80K Исторический максимум: $ 0,01093737 $ 0,01093737 $ 0,01093737 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bueno (BUENO)

Токеномика Bueno (BUENO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bueno (BUENO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUENO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUENO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUENO, изучите текущую цену BUENO!

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