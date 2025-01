Что такое Broccoli The Gangsta (BROC)

BROC is a meme token that leverages the popularity of Broccoli the Gangsta Meme that's already famous on Social Media. Built on the Solana blockchain, BROC is a content creation token with the purpose of entertainement through an animated series and NFTs. Utilities will be released later as stated on our roadmap, around revenue sharing of the profits of the explotation of the IP.

Источник Broccoli The Gangsta (BROC) Официальный веб-сайт