Токеномика Bright Union (BRIGHT) Откройте для себя ключевую информацию о Bright Union (BRIGHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bright Union (BRIGHT) Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Официальный сайт: https://brightunion.io/ Купить BRIGHT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bright Union (BRIGHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bright Union (BRIGHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,40K $ 41,40K $ 41,40K Общее предложение: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M Оборотное предложение: $ 24,13M $ 24,13M $ 24,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 188,72K $ 188,72K $ 188,72K Исторический максимум: $ 0,721301 $ 0,721301 $ 0,721301 Исторический минимум: $ 0,00142523 $ 0,00142523 $ 0,00142523 Текущая цена: $ 0,00171567 $ 0,00171567 $ 0,00171567 Узнайте больше о цене Bright Union (BRIGHT)

Токеномика Bright Union (BRIGHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bright Union (BRIGHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRIGHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRIGHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRIGHT, изучите текущую цену BRIGHT!

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