Текущая цена BNPL Pay сегодня составляет 0,0207332 USD. Следите за обновлениями цены BNPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BNPL прямо сейчас на MEXC.

Цена BNPL Pay (BNPL)

Текущая цена 1 BNPL в USD:

$0,0207332
$0,0207332
0,00%1D
График цены BNPL Pay (BNPL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:39:45 (UTC+8)

Информация о ценах BNPL Pay (BNPL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,02142149
$ 0,02142149

$ 0,01889428
$ 0,01889428

--

--

-0,77%

-0,77%

Текущая цена BNPL Pay (BNPL) составляет $0,0207332. За последние 24 часа BNPL торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BNPL за все время составляет $ 0,02142149, а минимальная – $ 0,01889428.

Что касается краткосрочной динамики, BNPL изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -0,77% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BNPL Pay (BNPL)

$ 93,13K
$ 93,13K

--
--

$ 20,73M
$ 20,73M

4,49M
4,49M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BNPL Pay составляет $ 93,13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BNPL составляет 4,49M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,73M.

История цен BNPL Pay (BNPL) в USD

За сегодня изменение цены BNPL Pay на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BNPL Pay на USD составило $ -0,0001594320.
За последние 60 дней изменение цены BNPL Pay на USD составило $ +0,0005536448.
За последние 90 дней изменение цены BNPL Pay на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0001594320-0,76%
60 дней$ +0,0005536448+2,67%
90 дней$ 0--

Что такое BNPL Pay (BNPL)

Источник BNPL Pay (BNPL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BNPL Pay (USD)

Сколько будет стоить BNPL Pay (BNPL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BNPL Pay (BNPL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BNPL Pay.

Проверьте прогноз цены BNPL Pay!

BNPL на местную валюту

Токеномика BNPL Pay (BNPL)

Понимание токеномики BNPL Pay (BNPL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BNPL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BNPL Pay (BNPL)

Сколько стоит BNPL Pay (BNPL) на сегодня?
Актуальная цена BNPL в USD – 0,0207332 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BNPL в USD?
Текущая цена BNPL в USD составляет $ 0,0207332. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BNPL Pay?
Рыночная капитализация BNPL составляет $ 93,13K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BNPL?
Циркулирующее предложение BNPL составляет 4,49M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BNPL?
BNPL достиг максимальной цены (ATH) в 0,02142149 USD.
Какова была минимальная цена BNPL за все время (ATL)?
BNPL достиг минимальной цены (ATL) в 0,01889428 USD.
Каков объем торгов BNPL?
Объем торгов за последние 24 часа для BNPL составляет -- USD.
Вырастет ли BNPL в цене в этом году?
BNPL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BNPL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:39:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BNPL Pay (BNPL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

