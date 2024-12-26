Цена BMX (BMX)
Текущая цена BMX (BMX) сегодня составляет 7.18 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 19.86M USD. Цена BMX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BMX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 211.49K USD
- Изменение цены BMX в течение дня составляет -2.77%
- Оборотное предложение составляет 2.76M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене BMX к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BMX.
За сегодня изменение цены BMX на USD составило $ -0.205352308478391.
За последние 30 дней изменение цены BMX на USD составило $ -0.1130440740.
За последние 60 дней изменение цены BMX на USD составило $ +8.0228889200.
За последние 90 дней изменение цены BMX на USD составило $ +6.1671119745296866.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.205352308478391
|-2.77%
|30 дней
|$ -0.1130440740
|-1.57%
|60 дней
|$ +8.0228889200
|+111.74%
|90 дней
|$ +6.1671119745296866
|+608.86%
Ознакомьтесь с последним анализом цен BMX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.89%
-2.77%
+65.35%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 BMX к AUD
A$11.488
|1 BMX к GBP
￡5.6722
|1 BMX к EUR
€6.821
|1 BMX к USD
$7.18
|1 BMX к MYR
RM32.1664
|1 BMX к TRY
₺252.6642
|1 BMX к JPY
¥1,129.9884
|1 BMX к RUB
₽715.6306
|1 BMX к INR
₹612.8848
|1 BMX к IDR
Rp115,806.4354
|1 BMX к PHP
₱421.1788
|1 BMX к EGP
￡E.365.462
|1 BMX к BRL
R$45.7366
|1 BMX к CAD
C$10.2674
|1 BMX к BDT
৳856.574
|1 BMX к NGN
₦11,097.3362
|1 BMX к UAH
₴300.5548
|1 BMX к VES
Bs366.18
|1 BMX к PKR
Rs1,995.5374
|1 BMX к KZT
₸3,714.4294
|1 BMX к THB
฿244.6226
|1 BMX к TWD
NT$234.786
|1 BMX к CHF
Fr6.3184
|1 BMX к HKD
HK$55.8604
|1 BMX к MAD
.د.م72.2308