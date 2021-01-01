Токеномика BMX (BMX) Откройте для себя ключевую информацию о BMX (BMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BMX (BMX) What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Официальный сайт: https://bmx.trade/ Купить BMX сейчас!

Токеномика и анализ цен BMX (BMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BMX (BMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,64M $ 15,64M $ 15,64M Общее предложение: $ 2,77M $ 2,77M $ 2,77M Оборотное предложение: $ 2,77M $ 2,77M $ 2,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,64M $ 15,64M $ 15,64M Исторический максимум: $ 15,37 $ 15,37 $ 15,37 Исторический минимум: $ 0,26035 $ 0,26035 $ 0,26035 Текущая цена: $ 5,65 $ 5,65 $ 5,65 Узнайте больше о цене BMX (BMX)

Токеномика BMX (BMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BMX (BMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BMX, изучите текущую цену BMX!

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