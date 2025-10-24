Текущая цена Blue Apu сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены $BAPU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $BAPU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Blue Apu сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены $BAPU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $BAPU прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о $BAPU

Информация о цене $BAPU

Официальный сайт $BAPU

Токеномика $BAPU

Прогноз цен $BAPU

Логотип Blue Apu

Цена Blue Apu ($BAPU)

Не в листинге

Текущая цена 1 $BAPU в USD:

--
----
+4,40%1D
mexc
USD
График цены Blue Apu ($BAPU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:39:16 (UTC+8)

Информация о ценах Blue Apu ($BAPU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

+4,40%

-25,38%

-25,38%

Текущая цена Blue Apu ($BAPU) составляет --. За последние 24 часа $BAPU торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $BAPU за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, $BAPU изменился на +0,41% за последний час, на +4,40% за 24 часа и на -25,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Blue Apu ($BAPU)

$ 9,80K
$ 9,80K$ 9,80K

--
----

$ 9,80K
$ 9,80K$ 9,80K

924,64M
924,64M 924,64M

924 640 185,7404035
924 640 185,7404035 924 640 185,7404035

Текущая рыночная капитализация Blue Apu составляет $ 9,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $BAPU составляет 924,64M, а общее предложение – 924640185.7404035. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,80K.

История цен Blue Apu ($BAPU) в USD

За сегодня изменение цены Blue Apu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Blue Apu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Blue Apu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Blue Apu на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,40%
30 дней$ 0-44,01%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Blue Apu ($BAPU)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Blue Apu ($BAPU)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Blue Apu (USD)

Сколько будет стоить Blue Apu ($BAPU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Blue Apu ($BAPU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Blue Apu.

Проверьте прогноз цены Blue Apu!

$BAPU на местную валюту

Токеномика Blue Apu ($BAPU)

Понимание токеномики Blue Apu ($BAPU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $BAPU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Blue Apu ($BAPU)

Сколько стоит Blue Apu ($BAPU) на сегодня?
Актуальная цена $BAPU в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена $BAPU в USD?
Текущая цена $BAPU в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Blue Apu?
Рыночная капитализация $BAPU составляет $ 9,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение $BAPU?
Циркулирующее предложение $BAPU составляет 924,64M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) $BAPU?
$BAPU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена $BAPU за все время (ATL)?
$BAPU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов $BAPU?
Объем торгов за последние 24 часа для $BAPU составляет -- USD.
Вырастет ли $BAPU в цене в этом году?
$BAPU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $BAPU для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Blue Apu ($BAPU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

